Володимир Кириченко

Італія стала першою країною, яка виграла Кубок Девіса три роки поспіль (2023-2025) з того часу, як це зробили США в період з 1970 по 1972 рік. Про це повідомляє OptaAce.

Вчора, 23 листопада, італійці перемогли команду Іспанії з рахунком 2:0.

У фіналі спочатку Маттео Берреттіні обіграв Пабло Карреньо-Бусту з рахунком 6:3, 6:4, а потім Флавіо Коболлі здолав Хауме Мунара – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Італія перемагала на Кубку Девіса у 2023 та 2024 роках. 2023-го у фіналі італійці обіграли збірну Австралії (2-0), 2024-го – Нідерланди (2-0).

Цього року до складу збірної Італії крім Коболлі та Берреттіні увійшли Лоренцо Сонего, Сімоне Болеллі та Андреа Вавасорі. Чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома Яннік Сіннер вирішив не брати участь у фінальному раунді.