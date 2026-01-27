Оголошено склад збірної України на матч Кубка Девіса проти Люксембургу
Матчі відбудуться 7–8 лютого на кортах Національного центру спорту та культури
Федерація тенісу України затвердила заявку національної команди на матч Першої Світової групи проти збірної Люксембургу.
Склад національної команди:
В’ячеслав Бєлінський;
Владислав Орлов;
Олександр Овчаренко;
Олексій Крутих.
Капітан «синьо-жовтих» Орест Терещук.
Зустріч пройде 7–8 лютого на кортах Національного центру спорту та культури в Люксембурзі.
