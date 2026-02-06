Капітан збірної України про відсутність першої ракетки на матч Кубка Девіса: «Це його рішення»
Терещук сподівається, що у майбутньому Сачко приєднається до команди
43 хвилини тому
Капітан збірної України Орест Терещук висловився про відсутність першої ракетки України на матч плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса з Люксембургом. Наставника цитує btu.org.ua:
Це його рішення і ми повинні його поважати. Потрібно бачити всю картину. Матчі Кубка Девіса – це особливі протистояння. Для них потрібна особлива підготовка й особливе відновлення. Деякі гравці випадають після Кубка Девіса. У деяких після цих матчів не залишається енергії. Він був частиною команди. Він є частиною команди. Сподіваюся, у майбутньому він також буде частиною команди. Але саме цього разу його не буде поруч.
