Відео найкращих миттєвостей перемоги Світоліної над Гауфф
Українка витратила на суперницю майже годину
близько 1 години тому
Еліна Світоліна та Корі Гауфф / Фото: j48tennis.net
В чвертьфіналі Australian Open-2026 українка Еліна Світоліна (WTA 12) перемогла третю ракетку світу Корі Гауфф із США.
Матч завершився з рахунком 6:1, 6:2.
Представляємо відео кращих моментів матчу Світоліна — Гауфф.
Для тенісисток це був четвертий очний матч та друга перемога Світоліної.
В півфіналі Світоліна зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко з Білорусі.
Нагадаємо, Світоліна вперше після народження дитини повернеться у топ-10 WTA.