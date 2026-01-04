Вінус Вільямс: «Ми зі Світоліною завжди були суперницями, але нарешті опинилися в одній команді»
Американка впевнена, що українка боротиметься до кінця за кожен м’яч
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Жива легенда тенісу Вінус Вільямс поділилася думками про ігри у парі з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Українку цитує btu.org.ua:
Так, я зіграю в парі з Еліною Світоліною. Ми завжди були суперницями, але нарешті опинилися в одній команді. Сподіваюся, Серена не буде ревнувати.
Знаєте, якщо в чому можна бути впевненою, так це в тому, що вона буде боротися до кінця. Ми обидві не граємо пари щодня, але, думаю, кожна з нас привнесе в цю пару свої навички в одиночному розряді – і ми зуміємо зробити так, щоб це спрацювало.
Нагадаємо, що перший матч тандему відбудеться у ніч з 5 січня.