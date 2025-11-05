Вінус Вільямс отримала wild-card на турнір WTA-250 в Окленді
Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam повертається на корт у січні 2026-го
36 хвилин тому
Вінус Вільямс
Семиразова переможниця турнірів Grand Slam Вінус Вільямс отримала wild-card на WTA-250 в Окленді, Нова Зеландія. Про це повідомила пресслужба змагань.
Турнір пройде з 5 по 11 січня 2026-го і стане першим стартом сезону для багатьох гравчинь.
45-річна американка провела лише чотири матчі в одиночці 2025-го: перемогла Пейтон Стернс у першому колі WTA-500 у Вашингтоні. На US Open-2025 у парі з канадкою Лейлою Фернандес дійшла до чвертьфіналу, де поступилася топ-парі Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд.
Вільямс, легенда тенісу з 73 титулами, продовжує кар’єру попри вік.
