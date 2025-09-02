Володимир Кириченко

Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс зіграє у чвертьфіналі парного US Open-2025.

45-річна Вінус у парі з Лейлою Фернандес з Канади вийшли до чвертьфіналу турніру, де зіграють проти чешки Катержини Сінякової та Тейлор Таунсенд зі США.

В 1/8 фіналу вони обіграли Катерину Александрову та Шуай Чжан – 6:3, 6:4.

Вільямс також виступала в одиночній сітці, де на старті програла чешці Кароліні Муховій.

На рахунку Вільямс 2 титули парного US Open – 1999, 2009.

