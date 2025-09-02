45-річна Вільямс вийшла у чвертьфінал парного US Open-2025
Легенда тенісу зробила ще один крок до титулу
близько 2 годин тому
Вінус Вільямс / Фото - US Open
Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс зіграє у чвертьфіналі парного US Open-2025.
45-річна Вінус у парі з Лейлою Фернандес з Канади вийшли до чвертьфіналу турніру, де зіграють проти чешки Катержини Сінякової та Тейлор Таунсенд зі США.
В 1/8 фіналу вони обіграли Катерину Александрову та Шуай Чжан – 6:3, 6:4.
Вільямс також виступала в одиночній сітці, де на старті програла чешці Кароліні Муховій.
На рахунку Вільямс 2 титули парного US Open – 1999, 2009.
