Вінус Вільямс поділилася планами після вильоту з US Open-2025
45-річна американка зізналася, що поки не визначилася з подальшими виступами у цьому сезоні
близько 1 години тому
45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс (WTA 602) поділилася думками про свої плани після вильоту з парного розряду US Open-2025, повідомляє Punto de Break.
Вільямс заявила, що була зосереджена на турнірі, тому поки не має чітких планів на майбутнє. Легенда згадала про кілька зобов’язань на найближчі тижні, які не планує скасовувати, але висловила невизначеність щодо подальших виступів цього року.
«Якщо буде можливість, сподіваюся зіграти ще у 2025-му, але я дійсно не знаю».
У чвертьфіналі парного розряду Вінус разом із канадкою Лейлою Фернандес поступилися дуету Катержина Сінякова (Чехія) – Тейлор Таунсенд (США).
