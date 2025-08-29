Людмила Кіченок програла легендарній Вільямс на старті парного US Open-2025
Українка повторила виступ своєї сестри на мейджорі
44 хвилини тому
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Українська тенісистка Людмила Кіченок зазнала поразки у першому раунді парного турніру US Open-2025.
В парі з австралійкою Еллен Перес Людмила зі рахунком 6:7, 3:6 програла Лейлі Фернандес з Канади та американці Вінус Вільямс.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Кіченок і Перес 2 рази подавали навиліт, зробили 6 подвійних помилок і використали 2/9 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що минулого року Кіченок стала чемпіонкою в парі з Оленою Остапенко.
Нагадаємо, Надія Кіченок програла на старті парного US Open-2025.