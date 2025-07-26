Вінус Вільямс: «Я досі можу контролювати ситуацію на корті»
Американська тенісистка обіцяє показати свою найкращу гру
близько 1 години тому
45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс прокоментувала свою фізичну форму після виступу на турнірі WTA-500 у Вашингтоні, де дійшла до 1/8 фіналу, але поступилася польці Магдалені Френх — 2:6, 2:6. Слова наводить RMC Sport.
Мене не треба питати, як повернути форму — я її ніколи не втрачала. Це запитання більше підходить для тих, хто дозволяє собі розслабитися.
Попри поразку, легендарна американка залишилася задоволеною своїм виступом:
Мені було весело. Я знову відчула себе у грі, провела кілька матчів — це вже плюс. Добре, що я досі можу контролювати ситуацію на корті. Шкода лише, що не змогла завершувати розіграші. Але я знаю: можу грати краще — і ще покажу це.
Кіченок перемогла з камбеком та стала чемпіонкою турніру WTA у Празі.
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