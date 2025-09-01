Володимир Кириченко

Завершився матч четвертого кола турніру US Open, у якому зустрічалися тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна (WTA, 10) та чешка Маркета Вондроушова (WTA, 60).

Зустріч завершилася перемогою Вондроушової з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини. На рахунку казахстанської тенісистки п'ять подач навиліт, чотири подвійні помилки та три реалізовані брейк-пойнти з чотирьох можливих. Вондроушова в цій зустрічі зробила 10 ейсів, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала п'ять із семи брейк-пойнтів.

У наступному колі Вондроушова зустрінеться з першою ракеткою світу білоруською тенісисткою з нейтральним паспортом Аріною Соболенко.

