Світоліна назвала найскладнішу суперницю – це одна з найкращих тенісисток в історії
Українка виділила Серену Вільямс
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв’ю TNT Sports розповіла, кого вважає найскладнішою суперницею у своїй кар’єрі:
Серена Вільямс. Звичайно, вона неймовірна чемпіонка. Я рада, що у мене була можливість одного разу обіграти її. Це було щось надзвичайне, це був заряд впевненості в той час, коли я була молода.
Загалом Світоліна та Серена Вільямс зіграли 6 матчів. Єдиний переможний для Еліни стався у третьому раунді Олімпіади-2016, де українка перемогла у двох сетах.
Нагадаємо, що Серена може повернутися в Тур.