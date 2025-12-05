Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв’ю TNT Sports розповіла, кого вважає найскладнішою суперницею у своїй кар’єрі:

Серена Вільямс. Звичайно, вона неймовірна чемпіонка. Я рада, що у мене була можливість одного разу обіграти її. Це було щось надзвичайне, це був заряд впевненості в той час, коли я була молода. Еліна Світоліна

Загалом Світоліна та Серена Вільямс зіграли 6 матчів. Єдиний переможний для Еліни стався у третьому раунді Олімпіади-2016, де українка перемогла у двох сетах.

Нагадаємо, що Серена може повернутися в Тур.