Визначена перша півфіналістка Wimbledon
сабалєнка мала проблеми у матчі з Зігемунд
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка світового рейтингу аріна сабалєнка у чвертьфіналі Wimbledon обіграла Лауру Зігемунд (WTA, 104) 4:6, 6:2, 6:4.
За 3 години на корті білоруска двічі подала навиліт, реалізувала 8 брейк-поінтів з чотирнадцяти та 4 рази помилилася при подачі. Німкеня зробила 6 брейків та 5 «подвійних».
Нагадаємо, що на трав’яному Шоломі більше не залишилося українок – Людмила Кіченок не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon.
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