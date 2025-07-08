Олег Шумейко

Перша ракетка світового рейтингу аріна сабалєнка у чвертьфіналі Wimbledon обіграла Лауру Зігемунд (WTA, 104) 4:6, 6:2, 6:4.

За 3 години на корті білоруска двічі подала навиліт, реалізувала 8 брейк-поінтів з чотирнадцяти та 4 рази помилилася при подачі. Німкеня зробила 6 брейків та 5 «подвійних».

Нагадаємо, що на трав’яному Шоломі більше не залишилося українок – Людмила Кіченок не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon.