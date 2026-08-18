Світоліна знялася з турніру у Цинциннаті: відома причина
У українки проблеми з відновленням після попередньої гри
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) відмовилася від участі в матчі 1/16 фіналу проти китаянки Сію Ван (108 WTA) на турнірі у Цинциннаті. Суперниці українки присуджено технічну перемогу.
У попередньому раунді Світоліна перемогла чешку Терезу Валентову (64 WTA), відігравши сім матчболів у трисетовому поєдинку, який тривав 2 години 20 хвилин. Під час тієї зустрічі українка брала медичний таймаут.
Я не відновилася так, як сподівалася, аби підготуватися до наступного раунду.
Світоліна та Монфіс зіграють у міксті на US Open-2026.