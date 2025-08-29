Визначилася суперниця Костюк у третьому колі US Open
Українка зустрінеться з француженкою Паррі
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 28) дізналася суперницю у третьому колі US Open-2025.
На українку очікує зустріч з Діан Паррі (WTA, 107). Француженка напередодні у трьох сетах переграла Ренату Сарасуу (WTA, 82) 6:2, 2:6. 7:6 (7). Це буде третій матч Костюк та Паррі – Марта поки не віддала суперниці жодного сету.
Нагадаємо, що у другому раунді американського Шолому Марта переграла туркеню Зейнеп Сьонмез.
