Бултер назвала найбільшу проблему програного на US Open матчу з Костюк
Кеті незадоволена своєю грою на подачі
близько 1 години тому
Британка Кеті Бултер прокоментувала поразку від Марти Костюк на старті US Open-2025. Слова тенісистки наводить btu.org.ua:
Були позитивні та негативні моменти. У грі на задній лінії я почувалася краще, ніж останніми тижнями, і це вже обнадіює. Це хороший крок уперед. Так, були окремі розіграші, де не все складалося, але це частина тенісу. Найбільша проблема – моя подача. Ми з командою пробували багато різних варіантів, але поки що нічого не працює. Це те, над чим потрібно серйозно попрацювати. Якщо виправлю цей елемент – решта теж стане на місце.
Нагадаємо, що Костюк стане єдиною представницею України у другому колі одиночного розряду американського Шолому. Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева вилетіли у першому колі.
Поділитись