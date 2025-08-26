Друга ракетка України Марта Костюк висловилася про перемогу над Кеті Бултер у першому колі US Open. Українку цитує btu.org.ua:

По-перше, хочу подякувати глядачам, спасибі, за вашу підтримку! Думаю, це моя перша перемога на цьому корті, раніше я завжди тут програвала (сміється).

Шість матчболів для перемоги? У мене дійсно було відчуття на одному з матчболів, що я її зараз обіграю. Коли я помилилася на драйв-волеї, це було нелегко. А потім я ще й відігравалася з 0:40 на своїй подачі... Вона тоді точно зловила хвилю. Мені дуже не хотілося ніби заново починати сет, тому що якби рахунок став 5:5, то це як починати з початку... Я дуже щаслива, що виграла 6:4, 6:4, що завершила матч у двох партіях.

Минулого року, коли ми зустрічалися з Кеті в Сан-Дієго, це був непростий матч. Я програла їй у боротьбі за титул. У мене було відчуття, що вона відіграла просто неймовірно того тижня, перемогла сильних суперниць. Але зараз інший рік, інший день. У тенісі речі змінюються дуже швидко. Тож я дуже щаслива, що цей матч завершився на мою користь.

У першому сеті був розіграш схожий на той, що в матчі проти Касаткіної (Марта добігла до короткого м'яча і пробила через коридор)? Думаю, не дуже схожий, тому що цього разу в мене не вийшло, тоді як у Монреалі мені вдалося забити. Я маю попрацювати зі своїм тренером з фізичної підготовки, щоб бігати швидше (сміється). Якщо чесно, я просто дуже люблю бігати, мені приносить радість добиратися до м'ячів і перебивати якомога більше з них на ту половину корту.

Насправді я дуже вдячна за те, що в мене така команда, ми завжди поруч одна для одної у важкі часи, у хороші часи. Я відчуваю, що для мене це набагато цінніше, ніж будь-яке моє досягнення, на яке я буду здатна.