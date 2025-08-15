Визначилися чвертьфіналістки турніру у Цинциннаті
8 тенісисток продовжують боротьбу за титул
7 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
В американському Цинциннаті завершилися всі матчі четвертого кола турніру серії WTA1000. Боротьбу за титул продовжують вісім тенісисток.
Цинциннаті. WTA1000. Чвертьфінальні пари:
аріна сабалєнка – Єлена Рибакіна
Іга Швьонтекк – анна калінская
Варвара Грачова – вероніка кудермєтова
Жасмін Паоліні – Коко Гофф
Нагадаємо, що Людмила Кіченок вийшла до півфіналу змагань у парному розряді.
