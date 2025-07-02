8 тенісистів з топ-10 рейтингу залишилися за бортом Wimbledon-2025 після старту турніру
Цей показник є найвищим на турнірах серії Grand Slam за останні 57 років
8 хвилин тому
Ястремська та Гауфф / Фото - CNN
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) перемогла другу ракетку світу Корі Гауфф у першому раунді Wimbledon-2025 (7:6, 6:1).
Таким чином, на старті турніру вибули 8 з топ-10 гравців світового рейтингу.
Серед жінок це: Корі Гауфф (№2 WTA), Джессіка Пегула (№3 WTA), Чжен Ціньвень (№5 WTA) та Паула Бадоса (№9 WTA).
Серед чоловіків: Олександр Звєрєв (№3 ATP), Лоренцо Музетті (№7 ATP), Гольґер Руне (№8 ATP) та Данило Медвєдєв (№9 ATP).
Цей показник є найвищим на турнірах серії Grand Slam з 1968 року.
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