Олег Гончар

В 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) поступилася американській тенісистці Джессіці Пегулі (WTA 7) з рахунком 3:6, 7:6, 1:6.

Матч тривав 139 хвилин, упродовж яких Костюк подала один ейс, тоді як суперниця цього не робила. При цьому, Марта допустила шість подвійних помилок проти чотирьох у Пегули.

Також Костюк реалізувала три із восьми брейків проти восьми із 13 у Пегули.

Для Пегули ця перемога стала четвертою над Костюк в п'яти матчах.

Нагадаємо, що в третьому колі турніру Костюк здолала нейтральну тенісистку із Білорусі Олександру Саснович.

Пегула зіграє у чвертьфіналі з талановитою співвітчизницею Еммою Наварро, яка обіграла Ігу Швьонтек.