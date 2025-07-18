Ястремська вийшла у півфінал турніру у Гамбурзі
Українка здобула перемогу у трьох сетах
близько 20 годин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (39 WTA) вийшла до півфіналу ґрунтового турніру категорії WTA 250, що проходить у Гамбурзі (Німеччина).
У чвертьфіналі Ястремська у трьох сетах здолала угорську тенісистку Далму Галфі (111 WTA) – 6:7 (1:7), 6:3, 2:6.
У боротьбі за вихід до фіналу Даяна зіграє проти переможниці пари Лоїс Буассон (Франція) – Вікторія Томова (Болгарія).
Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в Гамбурзі.
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