Олег Шумейко

Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі серії WTA250 у чеській Празі.

Причиною такого рішення стала проблема з документами. Українка була на співбесіді задля отримання американської візи для виступів на хардових турнірах у липні-серпні. Відзначимо, що Даяну мало не депортували через заяву, подану до Інтерполу, про нібито втрачений паспорт з візою.

Нагадаємо, що напередодні Ястремська дісталася до півфіналу турніру у Гамбурзі та здійснила стрибок у рейтингу.