Ястремська зробила стрибок у рейтингу WTA, Світоліна – у топ-13
Гауфф продовжує випереджати Швьонтек
близько 4 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію та стала 13-ю.
Даяна Ястремська перестрибнула 6 сходинок після виходу у півфінал турніру в Гамбурзі.
Оновлений рейтинг WTA:
1. Аріна Соболенко – 12,420
2. Корі Гауфф (США) – 7669
3. Іга Швьонтек (Польща) – 6813
4. Джессіка Пегула (США) – 6423
5. Мірра Андрєєва – 5163
6. Чжен Ціньвень (Китай) – 4553
7. Аманда Анісімова (США) – 4470
8. Медісон Кіз (США) – 4374
9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3576
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3454
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13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2794
27 (27). Марта Костюк (Україна) – 1616
33 (39). Даяна Ястремська (Україна) – 1394
74 (72). Юлія Стародубцева (Україна) – 875
127 (123). Ангеліна Калініна (Україна) – 603
172 (170). Олександра Олійникова (Україна) – 420
192 (201). Дар'я Снігур (Україна) – 384
216 (233). Анастасія Соболєва (Україна) – 337
Нагадаємо, Кіченок і Ніномія виграли парний фінал WTA 250 у Гамбурзі.