Ястремська не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру WTA500 в Австрії
Українка у трьох сетах поступилася Габріелі Русе
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська (WTA, 49) у другому колі турніру серії WTA500 в австрійському Лінці програла Єлені Габріелі Русе (WTA, 87) 6:4, 4:6, 4:6.
За 2 з половиною години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з чотирнадцяти та 8 разів помилилася при подачі. Румунка зробила 3 ейси, 5 брейків та 7 «подвійних». Це була четверта зустріч тенісисток – Даяна не перемагала жодного разу.
Нагадаємо, що збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Біллі Джин Кінг з Польщею, який відбудеться 10-11 квітня.
Поділитись