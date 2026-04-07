Ястремська перемогла Енн Лі на старті турніру в Лінці
Українка здобула перемогу у трьох сетах
22 хвилини тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (49 WTA) здобула перемогу у першому колі ґрунтового турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці. У стартовому поєдинку українка у трьох сетах переграла представницю США Енн Лі (36 WTA).
Зустріч тривала 2 години та 9 хвилин. Протягом матчу Ястремська не виконала жодного ейсу та припустилася чотирьох подвійних помилок.
WTA 500 Лінц (Австрія). Ґрунт у приміщенні. 1/16 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) – Енн Лі (США) – 7:5, 4:6, 6:3
Наступною суперницею Даяни стане румунка Елена Габріела Русе.
Крім Ястремської, в основній сітці турніру виступить ще одна представниця України. Ангеліна Калініна (120 WTA) отримала статус лакі-лузера. В 1/16 фіналу вона зіграє проти угорської тенісистки Панни Удварді.
