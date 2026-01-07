Даяна Ястремська в інтерв’ю btu.org.ua поділилася думками про гру у третьому колі турніру серії WTA500 у Брісбені з Джессікою Пегулою:

Я пам'ятаю наш останній поєдинок. Ми тоді грали за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг. Я виступила дуже круто, чітко, спокійно. Тому план на гру буде такий самий: вийти на матч і спокійно та чітко зробити свою справу. А там – за ситуацією будемо дивитися, підлаштовуватися.

Я не загадую. Я готую себе вийти в гарному настрої і зробити все так, як мені потрібно, реалізувати те, над чим я працювала. Не хочу говорити за її слабкі або сильні сторони, тому що зараз початок сезону і кожен над чимось працював. Тому буду дивитися в моменті по ситуації.

Дивно, що за стільки років ми більше ніде не перетиналися. Тож буде цікаво зіграти з Пегулою.