Ястремська поступилася росіянці в першому колі турніру в Токіо
Українка не змогла подолати Діану Шнайдер
близько 1 години тому
Даяна Ястремська / Фото: j48tennis.net
У першому колі турніру в Токіо українка Даяна Ястремська (WTA 28) програла нейтральній суперниці Діані Шнайдер (WTA 19) з рахунком 3:6, 1:6.
Матч тривав 64 хвилини, за які тенісистки подали по одному ейсу. При цьому, Ястремська зробила три подвійні помилки проти двох у суперниці.
Також Даяна реалізувала два із трьох брейків проти шести із дванадцяти у Шнайдер.
Для тенісисток це був третій матч та друга перемога росіянки.
Нагадаємо, раніше Ястремська програла Рибакіній на турнірі у Китаї.