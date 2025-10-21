Олег Гончар

У першому колі турніру в Токіо українка Даяна Ястремська (WTA 28) програла нейтральній суперниці Діані Шнайдер (WTA 19) з рахунком 3:6, 1:6.

Матч тривав 64 хвилини, за які тенісистки подали по одному ейсу. При цьому, Ястремська зробила три подвійні помилки проти двох у суперниці.

Також Даяна реалізувала два із трьох брейків проти шести із дванадцяти у Шнайдер.

Для тенісисток це був третій матч та друга перемога росіянки.

Нагадаємо, раніше Ястремська програла Рибакіній на турнірі у Китаї.