Ястремська з боєм програла Рибакіній на турнірі у Китаї
Українка у трьох сетах поступилася дев’ятій ракетці світу
28 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська (WTA, 30) у другому колі турніру серії WTA500 у китайському Нінбо поступилася третій сіяній Єлені Рибакіній (WTA, 9) 4:6, 7:6 (6), 3:6.
За 3 години на корті українка 8 разів подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з семи та 15 разів помилилася при подачі. Казахстанка зробила 10 ейсів, 5 брейків та три «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Ястремська поступилася втретє.
Марта Костюк підбила підсумки сезону.