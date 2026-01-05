Даяна Ястремська пркоментувала перемогу у першому колі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені над Талією Гібсон. Українку цитує btu.org.ua:

Так, я дуже рада виграти свій перший матч цього року, тим більше тут, у Брісбені. Наскільки я пам'ятаю, раніше мені жодного разу не вдавалося перемогти тут в основній сітці. Тому почати сезон з перемоги – це приємно і хвилююче. Я дійсно задоволена.

Я почала досить добре. Думаю, це був нормальний матч. Для першої гри сезону природно, що гра йде хвилями – то вгору, то вниз. Свій останній матч я зіграла два місяці тому, тому було важливо знову відчути ігровий ритм. Сьогодні вийшов хороший досвід: різні рахунки, різні ситуації на корті. Це було корисно.