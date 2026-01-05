Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 27) завдяки перемозі над Талією Гібсон пробилася до другого кола турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені.

Наступною суперницею українки стане тринадцята сіяна змагань Лейла Фернандес (WTA, 22). Представниця Канади пропускала матч першого кола. Зустріч запланована на 7 січня та розпочнеться не раніше 02:00 за київським часом. Це буде четверта гра тенісисток – Даяна поки виграла 1 матч.

Також суперницю на турнірі у Брісбені отримала Марта Костюк.