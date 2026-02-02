Даяна Ястремська висловилася про вдалий старт на турнірі WTA500 в Абу-Дабі, де українка перемогла Беатріс Аддад Маю. Ястремську цитує btu.org.ua:

Думаю, це був хороший матч для першого виступу. Я не дуже добре розпочала цей сезон, у мене були певні труднощі з грою і трохи з ментальної точки зору. Але сьогодні, вважаю, я добре впоралась. Навіть якщо щось не складалось, я просто намагалась грати, знаходити рішення і використовувати те, що працює. Знаєте, бувають підйоми й спади, але я задоволена перемогою. Думаю, що найважливіше – це продовжувати робити свою роботу, і результати обов’язково прийдуть.

Розкажи трохи про твою ментальність на корті, адже ти дуже агресивна тенісистка й виглядаєш безстрашною під час матчів. Поділись, будь ласка, цим аспектом.

Це хороше запитання. Думаю, тільки гравець може ставити такі запитання. Знаєте, ментальний аспект завжди присутній, так само, як і у звичайної людини, не лише в спортсмена. У всіх нас бувають періоди, коли ми трохи розгублені або маємо над чим працювати. Гра нікуди не зникає – питання в голові. І я думаю, що зараз проходжу саме такий період, коли потрібно було пережити складні моменти. Я ще не там, де хочу бути, але я працюю. Так, я працюю над собою. У мене великий потенціал, але я ще не реалізувала його повністю. Тож зараз я просто отримую задоволення від гри на корті. І, на мою думку, це найважливіше і для спортсмена, і для людини загалом: отримувати задоволення від того, що ти робиш.

Нагадаємо, що наступною суперницею Даяни стане росіянка єкатєріна алєксандрова.