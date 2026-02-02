Ястремська пробилася до другого кола турніру в Абу-Дабі
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українка Даяна Ястремська (43 WTA) вдало розпочала виступи на хардовому турнірі серії WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
У матчі першого кола тенісистка у двох сетах здолала представницю Бразилії Беатріс Хаддад Майю (68 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину.
WTA 500 Абу-Дабі. Хард. Перше коло
Даяна Ястремська – Беатріс Хаддад Майя – 6:2, 7:5
У наступному колі Ястремська зіграє проти другої сіяної турніру — росіянки єкатерини александрової.
В оновленому рейтингу WTA Світоліна повернулася в Топ-10, провал Ястремської.
Поділитись