Олег Шумейко

Відбулося жеребкування турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені.

Марта Костюк (WTA, 26) посіяна під 16 номером та розпочне виступи з другого кола. Українка зустрінеться з переможницею матчу Кароліна Плішкова (Чехія) – Гейлі Баптіст (США).

Даяна Ястремська (WTA, 27) у першому раунді зустрінеться з володаркою wild card Талією Престон (Австралія). Гра запланована на 5 січня та розпочнеться не раніше 02:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Ястремська та Костюк зіграють в основі Australian Open.