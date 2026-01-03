Ястремська та Костюк отримали жереб на першому турнірі у 2026 році – Марта розпочне змагання у Брісбені з другого кола
Даяна у першому раунді зустрінеться з Престон
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Відбулося жеребкування турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені.
Марта Костюк (WTA, 26) посіяна під 16 номером та розпочне виступи з другого кола. Українка зустрінеться з переможницею матчу Кароліна Плішкова (Чехія) – Гейлі Баптіст (США).
Даяна Ястремська (WTA, 27) у першому раунді зустрінеться з володаркою wild card Талією Престон (Австралія). Гра запланована на 5 січня та розпочнеться не раніше 02:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Ястремська та Костюк зіграють в основі Australian Open.