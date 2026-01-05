Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Брісбені
Українка здобула звитягу на двох тай-брейках
29 хвилин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 27) успішно розпочала виступи на хардовому турнірі серії WTA 500 у Брісбені (Австралія).
У матчі першого кола Ястремська в напруженій боротьбі здолала господарку кортів Талію Гібсон (WTA 118).
Обидва сети завершилися на тай-брейках, а сам поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин.
WTA 500. Брісбен (Австралія). 1/32 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) — Талія Гібсон (Австралія) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
Костюк дізналася суперницю на турнірі у Брісбені.
Поділитись