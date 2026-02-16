Ястремьска програла на старті турніру WTA1000 у Дубаї
Українка у двох сетах поступилася представниці Індонезії
1 день тому
Фото: btu.org.ua
Даяна Ястремська (WTA, 44) у першому колі турніру серії WTA1000 у Дубаї поступилася Дженіс Тжен (WTA, 46) 4:6, 1:6.
За годину з чвертю на корті українка 7 разів помилилася при подачі та не реалізувала свій єдиний брейк-поінт. Індонезійка зробила 3 ейси, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що збірна України отримала суперника у Кубку Девіса.
Поділитись