Поразка у двох сетах: Ястремська завершила виступи на турнірі в Абу-Дабі
Українка поступилася росіянці єкатерині александровій
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (43 WTA) завершила свої виступи на хардовому турнірі серії WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).
У матчі другого кола українка у двох сетах поступилася росіянці єкатерині александровій (11 WTA), яка виступає у нейтральному статусі. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин.
WTА 500 Абу-Дабі. 1/8 фіналу
Даяна Ястремська – єкатерина александрова – 3:6, 0:6
