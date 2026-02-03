Ястремська програла росіянці на старті виступів у парі на турнірі в Абу-Дабі
Українка з Костович виграли у суперниць 3 гейми
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Даяна Ястремська та Теодора Костович поступилися у першому колі турніру серії WTA500 в Абу-Дабі єкатєрінє алєксандровой та Маї Джоїнт 2:6, 1:6.
За годину на корті україно-сербський тандем реалізував 1 брейк-поінт з трьох та 1 раз помилився при подачі. Суперниці зробили 1 ейс, 6 брейків та одну «подвійну».
Нагадаємо, що в одиночному розряді змагань Ястремська пробилася до другого кола турніру WTA500 в Абу-Дабі.
