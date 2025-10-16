Єлена Рибакіна прокоментувала перемогу над Даяною Ястремською у другому раунді турніру у Нінбо. Казахстанку цитує btu.org.ua:

Матчі проти Даяни завжди виходять дуже важкими. Вона грає агресивно, і поєдинок сьогодні був дуже довгий і непростий. До того ж умови тут складні, висока вологість, що для нас не зовсім звично. Але я дуже рада, що змогла виграти. І велике спасибі всім, хто залишився і підтримував нас.

Це мій перший виступ у Нінбо, і я дуже відчуваю підтримку вболівальників. Спасибі, що приходите і дивіться матчі. У мене навіть була можливість трохи подивитися місто – мені все дуже сподобалося. Рада, що буде додатковий день на відновлення і сподіваюся зіграти ще краще в наступному матчі.