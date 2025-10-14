Ястремська перемогла Мбоко на старті турніру у Нінбо
Українка у двох сетах переграла представницю Канади у першому колі
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська (WTA, 30) у першому колі турніру серії WTA500 у китайському Нінбо обіграла Вікторію Мбоко (WTA, 24) 6:3, 7:6 (3).
За майже 2 години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з чотирнадцяти та 9 разів помилилася при подачі. Канадка зробила 5 брейків та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Ястремської стане третя сіяна Єлена Рибакіна.
Нагадаємо, Людмила Кіченок та Еллен Перес перемогли других сіяних та вийшли до чвертьфіналу турніру у Нінбо.
