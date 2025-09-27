Ястремська не змогла вийти в третє коло «тисячника» у Пекіні
Даяна у двох сетах програла представниці Іспанії
33 хвилини тому
Даяна Ястремська / Фото - WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№31 WTA) зіграла матч в рамках другого раунда турніру WTA 1000 у Пекіні.
Українка з рахунком 5:7, 4:6 програла іспанці Джессіці Боусас Манейро (№48 WTA).
Це була друга офіційна зустріч тенісисток, Ястремська поступається в протистоянні – 0:2.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини. За цей час Бузас Манейро тричі подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів. Ястремська виконала два ейси при п'яти подвійних помилках і виграла два брейк-пойнти із шести зароблених за матч.
Для українки це третя поразка поспіль.
