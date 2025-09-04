Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 477) у другому колі турніру серії ITF75 в австрійському Відні перемогла першу сіяну Лейре Ромеро Гормас (WTA, 123) 6:4, 6:4.

За 2 години на корті українка реалізувала 7 брейк-поінтів з десяти та 4 рази помилилася при подачі. Іспанка зробила 5 брейків та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Суперницею Завацької у чвертьфіналі змагань стане п’ята сіяна Міріам Булгару.

