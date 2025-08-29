Завацька за 3 години переграла другу сіяну та вийшла у півфінал турніру у Польщі
Катаріна виявилася кращою за представницю Нідерландів Веддер
близько 1 години тому
Фото: Арата Ямаока - TENNIS Club
Катаріна Завацька (WTA, 477) у чвертьфіналі турніру серії ITF50 у Польщі обіграла другу сіяну змагань Еву Веддер (WTA, 235) 7:5, 4:6, 6:3.
За 3 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 9 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та 1 раз помилилася при подачі. Нідерландка зробила 1 ейс, 8 брейків та 5 «подвійних». Це була третя зустріч тенісисток – Катаріна виграла всі матчі.
Наступною суперницею Завацької стане третя сіяна Тайра Катеріна Грант (WTA, 232).
Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у третє коло US Open.
