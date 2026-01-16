Завацька поступилася сіяній та не змогла вийти до півфіналу турніру у Туреччині
Катаріна програла представниці Іспанії Болуді
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Катаріна Завацька (WTA, 335) у чвертьфіналі турніру серії ITF35 у турецькій Антальї поступилася другій сіяній Анхелі Фіті Болуді (WTA, 262) 7:5, 3:6, 3:6.
За 3 з чвертю години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з тринадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Іспанка зробила 1 ейс, 8 брейків та 3 «подвійні». Це була четверта зустріч тенісисток – Катаріна програла вдруге.
Нагадаємо, що українки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open.
Поділитись