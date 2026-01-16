Завацька пробилася до чвертьфіналу турніру у Туреччині
Українка у трьох сетах переграла румунку Попу
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Катаріна Завацька (WTA, 335) у другому колі турніру серії ITF35 у турецькій Антальї обіграла Марію Сару Попу (WTA, 520) 6:2, 5:7, 6:1.
За 2 години 40 хвилин на корті українка реалізувала 9 брейк-поінтів з вісімнадцяти та 6 разів помилилася при подачі. Румунка зробила 5 брейків та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – півтора тижні тому Катаріна також перемогла у трьох сетах.
Наступною суперницею Завацької стане друга сіяна Анхела Фіта Болуда.
