Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 347) у першому колі турніру серії ITF75 в Австралії перемогла Александру Осборн (WTA, 1038) 6:7 (1), 7:6 (7), 6:1.

За 3 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 10 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та 7 разів помилилася при подачі. Австралійка зробила 7 брейків та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Далі Завацька зустрінеться з другою сіяною Талією Гібсон (WTA, 124).

