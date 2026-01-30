Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 332) у другому колі турніру серії ITF75 у США поступилася Сакії Вікері (WTA, 567) 4:6, 5:7.

За 2 години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з тринадцяти та тричі помилилася при подачі. Американка зробила 1 ейс, 5 брейків та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – Катаріна поки не перемагала.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна на Australian Open зупинилася у півфіналі.