Денис Сєдашов

Збірна Польщі з тенісу стала переможцем турніру United Cup-2026, здолавши у фіналі національну команду Швейцарії з загальним рахунком 2:1.

Доля трофея вирішилася в мікст-поєдинку, де Катажина Кава та Ян Зеліньський у двох сетах переграли Белінду Бенчич і Якуба Пауля — 6:4, 6:3.

В одиночних матчах команди обмінялися перемогами. У жіночому протистоянні швейцарка Белінда Бенчич у трисетовій боротьбі взяла гору над Ігою Швьонтек — 3:6, 6:0, 6:3. Натомість у чоловічому матчі Хуберт Хуркач приніс Польщі важливе очко, обігравши Стена Вавринку — 6:3, 3:6, 6:3.

