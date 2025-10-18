Олег Гончар

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (WTA 4) забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі WTA Finals 2025 в одиночному розряді, який відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Про це повідомили на офіційному сайті WTA.

Паоліні стала сьомою кваліфікованою тенісисткою, приєднавшись до Аріни Соболенко (WTA 1), Іги Швьонтек (WTA 2), Кори Гауфф (WTA 3), Аманди Анісімової (WTA 5), Джессіки Пегули (WTA 6) та Медісон Кіз (WTA 7). Лише одне місце вакантне – воно дістанеться або Міррі Андреєвій (WTA 8), або Олені Рибакіні (WTA 9), залежно від результатів турніру в Токіо.

29-річна Паоліні гарантувала участь завдяки стабільним результатам сезону, включаючи фінали в Римі та Дубаї. Цього року вона досягла кар’єрного максимуму, вигравши два титули WTA 1000. Турнір у Ер-Ріяді пройде з 4 по 10 листопада, де вісім найкращих тенісисток змагатимуться в груповому етапі та плей-офф.

Паоліні також кваліфікувалася в парний розряд разом із Сарою Еррані.

