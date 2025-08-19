Володимир Кириченко

Польська тенісистка Іга Швьонтек (WTA, 3) стала переможцем турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

У вирішальному матчі полька з рахунком 7:5, 6:4 обіграла представницю Італії Жасмін Паоліні (WTA, 9).

Матч тривав 1 годину 50 хвилин. За цей час Швьонтек зробила дев'ять ейсів, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала шість із шести брейк-пойнтів. На рахунку Паоліні, дві подвійні помилки та 4 реалізовані брейк-пойнти з 10.

Турнір у Цинциннаті проходив із 7 по 18 серпня. Переможниця турніру отримає 1000 рейтингових очків і $752 тис. Тенісистка, яка посіла друге місце, отримає $391 тис. призових та 650 рейтингових очок.

Нагадаємо, Алькарас став переможцем турніру у Цинциннаті й залишив теплий меседж Сіннеру.