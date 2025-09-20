Олег Шумейко

Перша ракетка Італії Жасмін Паоліні висловилася про перемогу над Еліною Світоліною у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг та вихід до фіналу змагань. Слова італійки наводить btu.org.ua:

Не знаю, як мені вдалося переломити хід одиночного матчу, але я зробила. Я залишалася в боротьбі за кожен м'яч. Думаю, цього разу мені трохи більше пощастило, ніж їй. Минулого разу я програла їй, маючи матчболи (посміхається).

Це теніс, таке трапляється. Сьогодні я рада, що змогла втриматися, шукати рішення, як її обіграти. Вона дійсно дуже сильна суперниця, кожна зустріч з нею – це битва. Легко не буває. Я повинна подякувати нашій команді, звичайно, капітану і всім, хто був поруч і підштовхував мене протягом усього матчу. Я дуже щаслива, що нам вдалося виграти цей поєдинок.

У третьому сеті вам довелося грати сміливо. Був 16-хвилинний гейм на вашій подачі. Що ви тоді говорили собі?

Так, це було дуже важко. Я намагалася знайти баланс між агресією і стабільністю. Той гейм був неймовірно складним. Те, що я його виграла, дійсно допомогло мені в третьому сеті. Думаю, саме в третьому сеті я показала найкращий теніс за весь матч. Але це було дуже важко, по-справжньому важко.

Сьогодні у ваших одиночних і парних матчах вас активно підтримували китайські вболівальники. Чи відчували ви себе як вдома?

Це було приголомшливо. Сьогодні атмосфера була неймовірною. Думаю, саме глядачі допомогли мені в найважчі моменти, особливо в одиночному матчі.

Грати при такій підтримці – це справжнє задоволення. Вболівальники буквально підштовхнули нас до перемоги, і в парі теж. Приємно відчувати їх енергію і підтримку. Сподіваюся, вони прийдуть і в неділю і знову вболіватимуть за нас.

Світоліна пообіцяла, що команда повернеться сильнішою.